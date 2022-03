Voici les films qui sortent le 9 mars 2022

«Goliath», de Frédéric Tellier DR

«Kung Fu Zohra», de Mabrouk el Mechri

Zohra (Sabrina Ouzani, en interview ici) n'arrive pas à quitter son mari violent (Ramzy Bedia), de peur que leur petite fille de cinq ans en souffre. Un jour, elle atteint sa limite et décide d'apprendre à se défendre et à rendre les coups. A mi-chemin entre la comédie et le drame, «Kung Fu Zohra» ne sait pas vraiment sur quel pied danser. Sabrina Ouazani y excelle et les personnages nuancés attisent la curiosité, mais ils manquent de profondeur pour que le résultat fasse mouche. Note: **

«La Mif», de Frédéric Baillif

Sorti la semaine passée à Genève, «La Mif» débarque ce mercredi 9 mars 2022 partout en Suisse romande. Les actrices engagées par le réalisateur genevois Fred Baillif sont toutes issues de foyers. Nous avons rencontré deux d’entre elles, Anaïs Uldry et Kassia Da Costa. «Au départ, c’était juste un projet marrant avec les copines du foyer, je ne prenais pas ça au sérieux», confie Anaïs, sélectionnée pour le prix du Cinéma suisse. «C’est important de montrer ce que vivent les jeunes dans les foyers», souligne, quant à elle, Kassia. Leur interview est à découvrir dans la vidéo ci-dessous:

«Goliath», de Frédéric Tellier

Une prof de sport activiste au sein d'un collectif anti-pesticides (Emmanuelle Bercot, pour la corde émotionnelle), un avocat solitaire spécialiste en droit de l'environnement (Gilles Lellouche) et un brillant lobbyiste bossant pour une puissante entreprise agrochimique (Pierre Niney, pour le can des gros requins sans foi ni loi) vont voir leurs destins se croiser à travers une enquête sur les OGM et les pesticides. Dans la veine des «Erin Brokovitch», «Rouge» ou «Dark Waters», «Goliath» met en lumière une polémique forte et actuelle. Parfois opressant mais souvent trop classique, le film avance droit sur son chemin, sans parvenir à nous investir pleinement. Note: **

«The Whaler Boy», de Philipp Yuryev

Leshka chasse les baleines dans son village isolé du détroit de Béring, en Sibérie. Avec l’arrivée d'internet, il rencontre une belle fille sur un site. Le voilà désormais déterminé à retrouver la camgirl dans le monde réel.

«Clara Sola», de Nathalie Alvarez Mesen

Dans un village isolé du Costa Rica, Clara souffre d’un handicap physique. Elle vit sous l’emprise de sa mère, qui la considère comme une émanation de la Sainte Vierge. Mais à 40 ans, Clara tente de se libérer des conventions religieuses et sociales qui l’oppressent, ce qui la mène à un éveil sexuel.

«Hacking Justice - Julian Assange», de Clara López Rubio et Juan Pancorbo

Ce doc débute en 2012, lorsque le fondateur de WikiLeaks se réfugie dans l'ambassade d'Équateur à Londres, où il restera confiné jusqu'à son arrestation en 2020. Pendant sept ans, Clara López Rubio et Juan Pancorbo ont suivi pas à pas la défense de Julian Assange, coordonnée par le célèbre avocat Baltasar Garzón.

Et encore

Si vous êtes plutôt casaniers, vous pourrez tranquillement découvrir «Alerte rouge» sur Disney+ et «Adam à travers le temps» sur Netflix, à partir de ce vendredi 11 mars 2022. Dans le premier, film d’animation, une fillette de 13 ans se transforme en panda lorsqu'elle se sent excitée. Dans le second, un pilote (Ryan Reynolds) entreprend un voyage dans le temps aux côtés de l’enfant qu’il était, afin de soigner les plaies du passé, tout en sauvant l’avenir.

Plutôt envie de mettre le nez dehors? Le vendredi 11 mars 2022, le Département Cinéma de l’ECAL et la Cinémathèque suisse présentent une soirée en soutien au peuple ukrainien avec la projection du film «Donbass» de Sergei Loznitsa, prix de la mise en scène en 2018 à Cannes dans la section Un Certain Regard. A 19h à l’ECAL (VD).