Voici les quatre finalistes de Koh-Lanta, le feu sacré, sur TF1

Ça y’est: après 38 jours d’aventure aux Philippines, les quatre finalistes de «Koh-Lanta» ont été désignés. Si l’on savait déjà que Tania était qualifiée pour la course d’orientation grâce à son collier d’immunité , Nicolas, Julie, Quentin et Frédéric avaient encore un espoir de poursuivre l’aventure.

Dans l’épisode du programme diffusé le 30 mai 2023, c’est Frédéric qui le premier a décroché sa place pour la finale. L’aventurier de 33 ans a en effet remporté l’ultime épreuve d’immunité, et était intouchable au dernier conseil. Tout allait donc se jouer entre Julie, Quentin et Nicolas. Et alors que l’affaire semblait pliée puisque les trois hommes avaient formé une alliance depuis des semaines et ignoraient que Tania possédait un collier, les deux femmes ont déjoué tous leurs plans.