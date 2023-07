Compétition d’aide aux malvoyants: Voici les finalistes du concours Canne blanche

L’Union centrale suisse pour le bien des aveugles (ucba) récompense des projets pour les personnes aveugles, malvoyantes et sourdes-aveugles. Pour la neuvième édition du concours, vingt et un projets ont été déposés et les trois finalistes sont désormais connus: le copilote Biped, l’application de réalité augmentée Head2Screen initiée par l’Université de Saint-Gall et le bouton d’ouverture de porte tactile de la société EAO.

Biped - un copilote intelligent pour les personnes aveugles

Biped est un copilote pour les personnes atteintes de cécité, que l’on porte comme un gilet sur les épaules. La solution permet la navigation GPS, prédit les collisions et émet des avertissements par le biais d’écouteurs à sons osseux. Plus de 250 bêtatesteurs et testeuses et plus de 10 partenaires, dont la Fédération suisse des aveugles & malvoyants et la clinique ophtalmologique Jules-Gonin, à Lausanne, ont participé à son développement.