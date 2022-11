TF1 : Voici les invités de la finale de la «Star Academy»

Trois Français, une Belge et un Britannique seront présent sur le plateau du télécrochet samedi 26 novembre 2022 pour accompagner Anisha, Enola, Léa et Louis.

La saison 10 de la «Star Academy», commencée le 15 octobre 2022, c’est bientôt fini. Le septième et dernier prime sera diffusé le 26 novembre 2022 à partir de 22h et verra s’affronter Anisha, Léa, Enola et Louis, les quatre finalistes.