PlayStation Store : Voici les jeux les plus téléchargés sur PS4 et PS5 en 2021

Le sport domine le classement des titres les plus téléchargés via le PlayStation Store de Sony, que ce soit en Europe ou outre-Atlantique, mais avec des différences.

«FIFA 22» domine le classement en Europe. EA

Sony a dévoilé le classement annuel des jeux les plus téléchargés depuis sa boutique PlayStation Store sur PS4 et sur sa console plus récente, la PS5, que ce soit en Europe et sur le marché regroupant les États-Unis et le Canada. Il en résulte que les titres de sport ont de nouveau dominé ce top 20.

Pourtant sorti en octobre dernier, le jeu de foot «FIFA 22» domine le classement de la PS5 et de la PS4 en Europe, avec son prédécesseur «FIFA 21» se plaçant sur la 3e marche du podium sur PS5 et à la 4e position sur PS4. Le grand gagnant, édité par Electronic Arts, est suivi par «Call of Duty: Vanguard» sur la PS5 et l’inoxydable «Grand Theft Auto V» sorti en 2014 (2013 sur PS3), sur la PS4. Le jeu de Rockstar Games se paie même le luxe d’arriver en tête du top 20 de la PS4 aux États-Unis/Canada, où il est suivi par «Call of Duty: Black Ops Cold War», 2e, et «Minecraft», 3e comme en Europe sur PS4.

Sur le marché US/Canada, «FIFA 22», qui arrive seulement à la 12e (PS5) et 13e place (PS4), concède sa couronne à un autre jeu de sport, fétiche outre-Atlantique, à savoir la simulation de basket «NBA 2K22» développé par 2K Sports. Ce jeu a été le plus téléchargé sur PS5 et arrive 4e sur la console plus ancienne de Sony, rapporte le blog PlayStation.

À noter que pour les jeux free-to-play, c’est «Fortnite» qui arrive en tête, aussi bien en Europe que sur le marché États-Unis/Canada. Il est suivi par «Rocket League» et «Call of Duty: Warzone» en Europe, et l’inverse outre-Atlantique. Concernant le classement les jeux en réalité virtuelle pour le casque PS VR, le trio de tête est identique des deux côtés de l’Océan: «Beat Saber» arrive à la première place, suivi par «Job Simulator», 2e, et «SUPERHOT VR», 3e.

Top 20 jeux PS5 en Europe

FIFA 22 Call of Duty: Vanguard FIFA 21 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Battlefield 2042 Among Us Kena: Bridge of Spirits FAR CRY 6 It Takes Two Assassin’s Creed Valhalla F1 2021 Resident Evil Village NBA 2K22 Ratchet & Clank: Rift Apart Call of Duty: Black Ops Cold War TOM CLANCY’S RAINBOW SIX | SIEGE Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition Diablo II: Resurrected DEATHLOOP Mortal Kombat 11

Top 20 jeux PS4 en Europe

FIFA 22 Grand Theft Auto V Minecraft FIFA 21 Call of Duty: Black Ops Cold War The Crew 2 Red Dead Redemption 2 The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition Call of Duty: Vanguard The Forest Fall Guys: Ultimate Knockout Gran Turismo Sport ARK: Survival Evolved Need for Speed Heat NBA 2K21 Gang Beasts TOM CLANCY’S RAINBOW SIX | SIEGE eFootball PES 2021 SEASON UPDATE Among Us Assassin’s Creed Valhalla