il y a 56min

POTAGER

Voici les meilleures astuces de jardinage sur internet

C’est l’été et le jardinage a de plus en plus le vent en poupe. Mais par quoi commencer quand on sait à peine faire la différence entre une pelle et un râteau?

de Meret Steiger

1 / 11 Jardiner (et le rêve qu’on y associe de devenir autosuffisant) est de plus en plus tendance. Mais par quoi commencer quand on est novice dans le domaine? Reddit a des réponses toutes faites. Unsplash 1. Commencez par des plantes faciles à cultiver

Les tomates ou encore les herbes aromatiques poussent sans problème. Unsplash 2. Faites preuve de patience

Une plante ne pousse pas du jour au lendemain, ni au surlendemain. Unsplash

Plus il fait chaud, plus on passe de temps au grand air. Alors que certains aiment faire des randonnées, des promenades ou prendre du bon temps à la piscine, d’autres préfèrent profiter du beau temps sur leur balcon ou dans leur propre jardin.

Mais qui veut se lancer dans le jardinage peut vite être dépassé, surtout quand on est novice en la matière. Pourquoi existe-t-il des dizaines de sortes de terreau, quand planter tel ou tel légume et que signifie un «arrosage modéré»? Le site internet Reddit, qui se caractérise lui-même de «frontpage of the internet» («la Une d’internet»), a quelques astuces à partager avec les débutants en jardinage.

Commencez par des plantes faciles à cultiver

Il existe des dizaines de «subreddits» (forums de Reddit sur des sujets spécifiques) à propos de jardinage, les principaux étant r/gardening et r/vegetablegardening. Alors que de nombreux professionnels y sont actifs, on y retrouve également des débutants en quête de conseils, comme l’utilisateur jeffreypooh, qui ne sait pas par où commencer avec son nouveau potager surélevé.

Dans les commentaires, les choses sont claires: «Commencez par quelque chose de facile à cultiver.» L’utilisateur CardinalKaos recommande des légumes typiques pour débutants, à savoir «différentes herbes aromatiques (pas de basilic, qui est trop délicat), les tomates, les carottes, les radis et les betteraves rouges. S’il y a un légume que vous appréciez tout particulièrement, mais qui est plus difficile à cultiver, allez-y progressivement.»

Faites preuve de patience

«Cela peut paraître évident, mais certains ont néanmoins tendance à l’oublier: il faut être patient, très patient. Et ce n’est pas parce que rien n’a encore germé le jour où votre légume était censé le faire qu’il faut paniquer. La nature va à son rythme.»

Procurez-vous un calendrier de plantation

On trouve de nombreux calendriers de plantation pour la Suisse en ligne ou dans certaines jardineries, où vous obtiendrez également des conseils, au besoin. Ils sont très utiles pour savoir quand semer les graines, à quel moment la plante est censée germer et à quel moment on va enfin pouvoir récolter les fruits de son dur labeur.

Si vous avez un grand jardin, mettez-y des planches en bois ou des dalles en pierre

Un autre internaute donne des conseils pour les jardins non surélevés. «Si vous n’avez qu’un carré de jardin, les plantes peuvent rapidement proliférer et vous aurez du mal à accéder à chacune d’entre elles. En séparant les différents «compartiments» à l’aide de planches en bois ou de dalles en pierre, vous les atteindrez toutes aisément.»

Faites un compost

Dans les commentaires sur Reddit, tous sont unanimes à dire qu’à partir du moment où l’on crée son propre jardin, il faut aussi faire son propre compost. Les avantages sont multiples. Avec un bon compost, vous n’aurez pas besoin d’autres fertilisants, vous ferez un bon geste pour l’environnement et en plus, c’est gratuit.

Gare à la menthe!

À en croire l’utilisateur quelque peu catastrophé de Reddit ArgentManor, la menthe est une vraie calamité. «Faites attention si vous voulez avoir de la menthe dans votre jardin. Je vous conseille de la cultiver en pot ou de la mettre en terre avec le pot. La menthe a tendance à se propager comme la peste et finit par tout envahir. Tout ce que vous possédez. Tout ce que vous aimez. Une fois que c’est le cas, il n’y a aucun retour en arrière possible.»

Respectez les consignes figurant sur les emballages des plantes

«Sur la plupart des paquets de semences, il est écrit précisément ce qu’il faut faire, notamment quelle distance respecter entre les graines, à quel moment les semer et quelle quantité d’arrosage leur apporter. Au bout d’un certain temps, vous saurez également ce que signifie «arroser modérément», c’est-à-dire à chaque fois que la terre est sèche au toucher», explique VariaxBo.

N’oubliez jamais d’arroser

Certains utilisateurs ont vu leurs plantes crever, tout simplement parce qu’ils avaient oublié d’arroser. Rares sont les légumes qui supportent la sécheresse. «Quand il fait chaud et qu’il ne pleut pas dans la journée, il faut vraiment souvent arroser la plupart des plantes. C’est-à-dire quotidiennement. Les unes nécessiteront peut-être même deux arrosages par jour, en fonction du degré d’ensoleillement. C’est à faire tôt le matin ou le soir, une fois que le soleil est couché, sinon les gouttes d’eau sur les feuilles risquent de les brûler.»

Procurez-vous les outils de jardinage de base