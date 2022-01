Télécrochet : Voici les nouveautés de «The Voice»

Pour la 11e saison du télécrochet, la production et TF1 ont décidé de modifier quelque peu le cours du jeu.

Autre changement: la disparition des K.-O., qui se déroulaient juste après l’étape des battles et avaient pour but de diviser le nombre de talents dans chaque équipe par deux. Les battles et les cross battles (étape durant laquelle un talent d’un coach affronte un talent d’un autre coach) sont maintenues et seront suivies des super cross battles qui permettront au public présent sur le plateau de désigner les demi-finalistes de l’émission.