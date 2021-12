Sorties ciné : Voici les nouveaux films à voir dès ce mercredi 22 décembre

Quatre films, mais pas des moindres, déboulent sur nos écrans pour Noël.

Plus de 20 ans après son arrivée fracassante, presque 20 ans après sa dernière apparition, l’univers «Matrix» fait son grand retour. Alors, la pilule rouge fait-elle encore autant d’effet? Réponse dans notre critique . Note: **

Au gré d’une filmographie qui ne faiblit pas d’un titre à l’autre ( «À propos d’Elly», «Une séparation», «Le passé» avec Bérénice Bejo et Tahar Rahim, «Le client», «Everybody Knows» avec Pénélope Cruz et Javier Bardem), le réalisateur iranien Asghar Farhadi s’est fait une spécialité des drames domestiques qui transforment leurs quidams en personnages emblématiques. «Un héros» est du même acabit. Il raconte comment Rahim tente, lors d’une permission de deux jours, de convaincre le créancier qui l’a envoyé en prison de retirer sa plainte. Le sourire charmeur du jeune homme va résister longtemps aux assauts des événements qui ne se succèdent pas comme prévu. Ce récit kafkaïen à souhait, qui dénonce également les fake news, a été présenté au Festival de Cannes 2021, où d’aucuns l’auraient bien vu remporter la Palme d’or. Note: ****

Un film sur les sœurs Venus et Serena Williams, est-ce un film de plus sur le tennis? Apparemment pas, puisque «La méthode Williams» s’intéresse avant tout au papa des deux prodiges. Le rôle de ce dernier est tenu par Will Smith qui, à en croire la critique, livre là une de ses meilleures performances. Dommage qu’on n’ait pas vu…