Cinéma - Voici les nouveaux films qui sortent ce 4 août

L’espion français aux répliques cultes incarné par Jean Dujardin part en mission en Afrique, quinze ans après ses aventures en Égypte. Cette fois, il doit faire équipe contre son gré avec une nouvelle recrue prometteuse: l’agent OSS 1001 (Pierre Niney). Lisez notre article pour en savoir plus.

Mené par Tom Holland («Spiderman») et Daisy Ridley («Star Wars»), «Chaos Walking» ressemble à une mauvaise série B. On vous dit tout sur la gestation houleuse de ce long métrage et sur le résultat à l’écran dans cet article.