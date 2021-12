gourmandises – Voici les plus belles bûches de Noël

Pas envie de suer derrière les fourneaux? Les confiseurs en proposent des versions réinventées et modernes, pour le plus grand bonheur des gourmands!

Les bûches sur leur 31

La bûche roulée de Mr and Mrs Renou, à Carouge (GE), allie le pain d ’ épices à une compotée de fruits frais et séchées ainsi qu’ une crème légère aux agrumes .

La boulangerie Pierre et Jean, à Genève, sort une bûche en édition limitée en forme de boîte à musique. Elle se compose d ’ une mousse au chocolat grand cru origine Panama 70%, d ’ un crémeux mangue - passion et d’une compotée de mangues, avec u n croustillant praliné maison, un biscuit financier aux éclats de noisettes e t une fine coque de chocolat blond.

Dans le canton de Vaud, les c onfiserie s Moutarlier associent le chocolat et la poire avec un glaçage praliné. Des versions fruitées sont aussi disponibles.

À Fribourg, la boulangerie Suard décline ses desserts en plusieurs saveurs: mousse chocolat chubachuba ave c c rémeux caramel et brownies , crème praliné e avec crème chocolat, biscuit noisette et fond feuillantine ou en forêt noir biscuit a u coulis de cerise noire Amarena.