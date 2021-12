Roger Federer, Yann Sommer, Lara Gut : Voici les plus belles Suissesses et les plus beaux Suisses de l'année

Comme chaque année, le magazine «Glückspost» a désigné les célébrités suisses les plus irrésistibles. En tête, deux professionnels du sport qui ont su convaincre par leur talent et leur charme.

10e place : commençons par les hommes de rêve de «Glückspost». La dixième place est occupée par le chanteur Luca Hänni (27 ans). On l'a vu cette année dans les émissions de télévision «The Masked Singer» et «Let's Dance» et, selon le magazine, il a toujours su convaincre par son attitude professionnelle et affectueuse.

Le classement effectué par le magazine, et relayé par nos collègues de «20 Minuten», ne prend pas seulement en compte l’apparence physique, mais aussi la personnalité, le talent et le charme de celles et ceux qui figurent sur cette liste. Cette année, le gardien de but Yann Sommer (33 ans) et la skieuse Lara Gut Berami (30 ans) se retrouvent en tête du classement. Pour savoir qui d'autre a réussi à se hisser dans le top 10 des plus belles Suissesses et des plus beaux Suisses de l’année, consulte la galerie de photos ci-dessus. Comme ce classement a été effectué par nos compatriotes Suisses-alémaniques, on peut toutefois relever qu’il manque de Romands et Romandes. Qui aurait-il fallu ajouter?