JO 2022: les principales chances de médaille pour la Suisse

Andres Ambühl et Wendy Holdener lors de la cérémonie d’ouverture.

«Si nous atteignons les 15 médailles de PyeongChang, nous pourrons être très satisfaits. Si nous dépassons ce bilan, ce serait extraordinaire», a déclaré Ralph Stöckli, chef de mission pour Swiss Olympic au moment de l’annonce de la sélection des derniers athlètes pour les JO, qui se disputent du 4 au 20 février en Chine. La Suisse se veut donc ambitieuse. Et elle a de quoi. Voici les dates où les Helvètes devraient briller.

Lundi 7 février: ski alpin, géant F (10h15 et 13h45). Excellente l’année dernière aux Mondiaux de Cortina, Lara Gut-Behrami n’a pas confirmé cette année. Moins flamboyante, la Tessinoise a manqué les dernières compétitions pour prendre du temps pour elle et préparer au mieux ces JO. Suffisant pour batailler avec Mikaela Shiffrin, Tessa Worley et Sara Hector? Michelle Gisin, 3e à Courchevel juste avant les Fêtes, espérer jouer à nouveau les trouble-fêtes.