Parfum interdit ou pause WC limitée : Voici les règles les plus étranges dans les grandes entreprises

Les employés de Google n'ont pas le droit de parler de politique et chez Apple, le mot «erreur» est interdit. Tour d’horizon de quelques règlements surprenants en vigueur à travers le monde.

Les grandes entreprises peuvent avoir des règlements surprenants. En 2010, un document interne d’une quarantaine de pages d’UBS expliquait que les employés en contact avec la clientèle privée devaient notamment porter des sous-vêtements couleur chair, un costume toujours boutonné sans que la fente ne s’ouvre dans le dos et des chaussures dont les talons n’excèdent pas 7 centimètres. Révélé dans les médias, le projet avait rapidement été retiré. Mais des règles spécifiques sont toujours d’actualité dans certaines sociétés. Tour d’horizon et décryptage avec des experts en ressources humaines.

Quitter les séances

Elon Musk n'est pas un fan des réunions professionnelles, car il estime qu’elles sont pour la plupart inutiles. Le patron de Tesla demande donc que les employés quittent simplement les séances si leur présence n'est pas nécessaire. Une règle sévère qui peut s'avérer parfaitement logique car les réunions doivent être bien préparées et structurées, selon Michel Ganouchi, expert en ressources humaines. «Cela vaut également pour les participants.» Celui qui organise une réunion doit donc se demander qui doit être invité et pourquoi.

Ne pas parler politique

Chez Google, les employés ne sont plus autorisés à parler de questions politiques pendant les heures de travail. Cette règle vise à rétablir l'ordre au sein du géant du web, comme l'écrit «Business Insider». Car de telles discussions au sein de l'entreprise ont entraîné des divisions entre employés. Des sujets comme la politique ou même la religion peuvent être explosifs, relève Michel Ganouchi. «Cela peut empoisonner la culture de l'entreprise.» Mais attention, car les adultes n'aiment pas qu'on leur dise ce dont ils peuvent discuter. Une entreprise doit donc soigneusement peser les avantages et les inconvénients de ces directives.

Pas de mots négatifs

Les employés d'Apple doivent suivre des règles strictes lorsqu'ils parlent aux clients, comme le relève «Gizmodo». Les mots négatifs comme «panne», «problème» et «erreur» sont ainsi interdits. Les salariés ne sont pas non plus censés corriger ou contredire les clients. Michel Ganouchi peut comprendre ces règles: «Lorsque l'on a affaire à des clients, on peut susciter des réactions complètement différentes» si l’on utilise des formules appropriées ou non. Et cela «influence directement la perception que le client aura de l'entreprise.» En Suisse aussi, le personnel de vente est formé à cela depuis des décennies.