Hockey sur glace: Voici les stars du Championnat du monde 2023

En comparaison, l’édition 2023 qui débute ce vendredi à Tampere et Riga n’est pas la plus relevée – sur le papier, du moins. Mais chaque édition du Mondial offre tout de même son lot de vedettes ou de futures stars de la NHL. La Suède, avec Leo Carlsson, le Canada avec Adam Fantilli et l’Autriche avec le défenseur de Kloten David Reinbacher (tous 18 ans), alignent par exemple trois futurs top 10 de la prochaine draft de la NHL.