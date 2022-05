Hockey sur glace: Voici les stars du Mondial en Finlande

Nico Hischier (13) et Timo Meier (28) seront deux des stars du Championnat du monde en Finlande.

Moritz Seider (Allemagne)

Le défenseur de 1,93 m des Detroit Red Wings a fait des ravages pour sa première saison en NHL (50 points) et figure parmi les favoris pour le titre de Rookie de l’année (Calder Trophy). À 21 ans, il est déjà le numéro un des Red Wings en défense et une future pointure du circuit à sa position. Seider a été formé à Mannheim, en Allemagne. Il dispute son troisième tournoi après 2019 et 2021. Avec Tim Stützle, le prodige de 20 ans des Ottawa Senators, Seidler sera la grande attraction dans le camp allemand. L’Allemagne affrontera la Suisse le 24 mai (11 h 20).