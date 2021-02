S’il y a bien une chose que la pandémie et le confinement nous ont apprise, c’est combien il était important de se sentir bien chez soi, surtout quand on y passe autant de temps que l’année passée. Jamais auparavant les styles d’habitat, la décoration et les conseils en matière d’intérieur n’avaient eu autant de succès.

Le site britannique PriceYourJob a réalisé une analyse de hashtags pour savoir quelles étaient les tendances les plus populaires en matière d’habitat au cours de l’année 2020 et quelles étaient celles qui allaient sans doute perdurer en 2021.

À la première place: les plantes vertes

Avec plus de 12 millions de publications sur Instagram en 2020, les plantes d’intérieur occupent sans conteste la première place du classement. Le Séneçon de Rowley (également appelé collier de perles), tout comme les indétrônables cactus, étaient particulièrement appréciés. Non seulement les succulentes sont faciles d’entretien, mais elles prennent peu de place, ce qui les rend parfaites pour tous types d’intérieurs.

À la deuxième place: le style campagnard

Quand on pense au style campagnard, on visualise beaucoup de bois, des tonalités neutres et un mélange d’ancien et de nouveau. À cela s’ajoutent des motifs vieillots, des tableaux surchargés et tout ce qui procure une sensation de confort. En 2020, le hashtag #farmhousedecor a récolté près de 5 millions de posts sur Instagram.

À la troisième place: le macramé

Le macramé est une technique de nouage d’origine orientale permettant de créer divers objets, notamment des sous-verres, mais également des éléments de décoration ou des suspensions pour pots de fleurs. Et comme le macramé est tendance depuis 2018, le hashtag qui en traite compte près de deux millions de publications. Mais c’est sans doute également dû au fait qu’avec un peu de pratique et de doigté, la confection de motifs, même compliqués, est vraiment donnée à tout le monde.

À la quatrième place: le mur de cadres

L’an passé, le mur de cadres est venu remplacer le cadre isolé. Le mur de cadres se présente sous la forme d’une accumulation de photos, de cartes postales et d’œuvres d’art qui viennent habiller un mur. Le hashtag #gallerywall a, à lui seul, généré 1,6 million de publications sur Instagram en 2020.

À la cinquième place: les fleurs séchées

Les fleurs séchées étaient un autre élément de décoration fortement apprécié en 2020. Les fleurs et les plantes vertes amènent la nature dans nos intérieurs et vu qu’il n’était pas toujours possible de mettre la main sur des fleurs fraîches en pleine pandémie, les fleurs séchées étaient toutes trouvées. Elles sont également idéales pour les personnes qui ne sont pas en mesure de garder un bouquet de fleurs en vie pendant plus de deux jours. Le hashtag #driedflowers a récolté 1,5 million de publications sur Instagram en 2020.

À la sixième place: les cercles de broderie

En 2020, de nombreuses activités de loisirs un peu vieillottes sont redevenues à la mode. Outre le macramé et le tricot, il y a également eu la broderie, plus précisément la broderie sur cercle. Le hashtag #hoopart (art du tambour à broder) a récolté plus de 800’000 publications. Parmi les motifs les plus partagés sur Instagram, on retrouve évidemment les broderies florales, mais également des messages ou images brodés à caractère féministe et politique.

À la septième place: les antiquités françaises

L’association de l’ancien et du nouveau n’est pas seulement caractéristique du style campagnard. Les antiquités françaises, surtout les vitrines, les fauteuils et la vaisselle, étaient très en vogue l’année passée. Le hashtag #frenchantiques a généré 444’000 publications en 2020.

À la huitième place: le mobilier en rotin

Impossible de passer à côté du mobilier en rotin, dont étaient également faits la plupart des meubles de jardin en 2020! Le fait que le rotin se soit imposé dans nos espaces extérieurs n’est pas non plus surprenant. Après tout, c’est un matériau extrêmement robuste et durable, qui a également trouvé sa place dans la décoration intérieure. #rattanfurniture a généré un peu plus de 400’000 posts sur Instagram l’année dernière.

À la neuvième place: les meubles en osier

Le terme «wicker furniture» fait référence à toute une série d’objets tressés en osier. Il peut s’agir de paniers, mais également de cadres de lits, de tables de chevet ou encore de lampes. Le hashtag #wickerfurniture a enregistré un peu plus de 200’000 publications pour 2020.

À la dixième place: la décoration en résine synthétique

Tous ceux qui ont passé un peu de temps sur internet l’année dernière sont forcément tombés, à un moment ou à un autre, sur l’art en résine. Il s’agit de créations en résine époxy, qui offre d’innombrables possibilités. Cela va des tables en bois dont le plateau présente des inégalités et que l’on comble avec de la résine de couleur aux sous-verres qui ressemblent à des cristaux. Le hashtag #resindecor comprend 194’000 publications et la tendance est fortement à la hausse. Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle activité de loisirs hautement tendance pour 2021, ne cherchez plus.

Les tendances montantes sur Instagram

Évidemment, la liste ne s’arrête pas là. Il vaut la peine de jeter un coup d’œil aux activités qui occupent les dernières places du top 20 des tendances déco les plus populaires. Il s’agit en effet des tendances montantes, qui ne demandent qu’à gagner en popularité en 2021. Parmi elles, le mobilier en bambou, les braseros et deux sortes de bougies: à la 16e et à la 17e place, on trouve les «body candles», c’est-à-dire les bougies en forme de corps, et les «twisted candles» ou bougies torsadées:

Depuis que les clubs et les bars sont fermés, de nombreuses personnes rêvent de «happy hour» chez eux. C’est ainsi qu’on retrouve, à la 19e place du classement, le chariot de service, qui fait office de magnifique desserte à boissons ou minibar. Vu que les bars et restaurants ne sont pas près de rouvrir leurs portes, cette tendance pourrait bien être amenée à prendre de l’ampleur en 2021.