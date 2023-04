Antonin et Barbara vainqueurs des Apprentis aventuriers

Et la victoire des «Apprentis aventuriers» est revenue aux Blancs, Antonin – qui ne voulait pourtant plus faire de télé – et Barbara. Le couple de Marseillais a gagné en finale du programme animé par Laurent Maistret face à Fanny et Jessy, qui composaient l’équipe orange, et aux rouges Jennyfer et Fabrice. Au début de l’aventure, ils étaient dix duos sur la ligne de départ pour tenter de gagner les 10’000 euros promis aux vainqueurs.