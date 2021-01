Nous avons passé en revue des milliers de hashtags pour vous concocter une compilation des 15 «Instacars» les plus populaires. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que vous n’êtes pas au bout de vos surprises.

À la 15ème place: #toyotasupra

La Toyota Supra est une légende et avec la nouvelle édition 2019, la sportive nippone a réussi à reconquérir le cœur des amateurs de voitures. Avec 969'000 posts, le bolide du pays du soleil levant flirte avec le million et occupe ainsi la 15ème place.

Toyota

À la 14ème place: #landroverdefender

Avec 979’000 tags, le hashtag relatif au populaire Land Rover Defender, encore appelé «le Def’», atterrit à la 14ème place. Mais il faut dire que le Defender est une icône et se prête merveilleusement bien à une séance-photo faite lors d’une virée idyllique en dehors des sentiers battus.

Landrover

À la 13ème place: #mazda3

Avec la Mazda 3, c’est une voiture tout à fait ordinaire qu’on retrouve dans le classement des voitures préférées sur Instagram. Avec un million de hashtags, la citadine compacte japonaise prouve que le nombre de chevaux ne fait pas tout sur Instagram. À propos chevaux: le design de la Mazda 3 émane du terme japonais «Jinba Ittai», qui signifie «cheval et cavalier ne font qu’un».

Mazda

À la 12ème place: #lamborghinihuracan

Nous avons ici la première supercar du classement. La Lamborghini Huracán arrive à la 12ème place avec un peu plus d’un million de hashtags. Le successeur de la Gallardo a fait ses débuts en 2014 au Salon international de l’automobile de Genève. La Huracán est fabriquée dans les ateliers de Lamborghini à Sant’Agata Bolognese.

Lamborghini

À la 11ème place: #lamborghiniaventador

Presque à égalité avec sa cousine, la Lamborghini Huracán, on trouve la Lamborghini Aventador. Avec également un peu plus d’un million de hashtags, la supersportive occupe le 11ème rang. L’Aventador a également été dévoilée au public pour la première fois à Genève, en 2011. Lamborghini et le Salon international de l’automobile de Genève partagent une longue tradition. Mais ce que peu savent, c’est qu’en 1966, quand Lamborghini y a exposé sa première voiture de sport, la 350 GTV, celle-ci n’avait pas de moteur. Car, contrairement à la carrosserie, le constructeur n’avait tout simplement pas réussi à terminer la fabrication du moteur à temps.

Lamborghini

À la 10ème place: #fiat500

Avec la craquante Fiat 500 et 1,4 million de hashtags, nous entrons dans le Top 10 des voitures préférées sur Instagram. La Cinquecento est tout simplement adorable. Cette rondelette italienne existe déjà depuis ce qui paraît être une éternité et elle est aussi indissociable du paysage urbain local que le limoncello de l’Italie.

Fiat

À la 9ème place: #audir8

Avec 1,5 million de hashtags, l’Audi R8 se fait une place à la neuvième position. La supersportive d’Ingolstadt a vu le jour en 2016 et repose sur le fameux prototype de course Audi R8 Le Mans, construite par Audi pour Les 24 Heures du Mans dont elle tient son nom. Malheureusement, elle est l’une des dernières de son espèce. Lors de l’assemblée générale du groupe Audi en 2019, Abraham Schot, le président du directoire, avait annoncé la fin de la production de la R8 dans le cadre d’une nouvelle orientation de véhicules.

Audi

À la 8ème place: #bmwm5

On peut dire ce qu’on veut sur BMW et la série de M. Mais aucun autre constructeur n’a autant de modèles de véhicules au Top 10 que les Bavarois. La BMW M5 est le premier d’entre eux et occupe la huitième place, avec 1,7 million de hashtags.

BMW

À la 7ème place: #bmwm4

Et ça continue avec les lettres de l’alphabet. Avec 1,9 million de hashtags, la BMW Série 4 vient faire de l’ombre à sa grande sœur. Mais il faut dire que la communauté BMW est particulièrement active sur Instagram.

BMW

À la 6ème place: #nissangtr

On retrouve ici le monstre nippon, la Nissan GT-R. Avec ses 2,1 millions de hashtags, la supersportive aux 570 ch réussit à se classer à la sixième place. La GT-R doit par ailleurs son surnom de «Godzilla» à un journaliste australien, qui la baptisée ainsi alors qu’elle faisait trembler la concurrence lors des championnats australiens des voitures de tourisme dans les années 1990 en remportant tout simplement chaque course.

Nissan

À la 5ème place: #bmwm3

Retour à Munich, chez BMW. Jamais deux sans trois. Voici donc la BMW Série 3 qui, avec ses trois millions de hashtags, ouvre le Top 5. Mais c’en est terminé avec les Bavarois, promis!

BMW

À la 4ème place: #fordmustang

Avec 3,1 millions de hashtags, la Ford Mustang passe de peu à côté de la médaille de bronze. L’avantage de la Mustang par rapport à ses adversaires du classement est qu’elle fait tourner toutes les têtes, qu’il s’agisse du nouveau modèle ou de l’ancien.

Ford

À la 3ème place: #porsche911

La Porsche 911 est la voiture de sport la plus populaire du constructeur allemand et incarne véritablement la marque. Un succès récompensé sur Instagram avec 3,3 millions de hashtags, ce qui la propulse à la troisième place du podium.

Porsche

À la 2ème place: #hondacivic

Et non, vous n’avez pas mal vu! Ce n’est ni une Ferrari, ni une Bentley qui remporte la médaille d’argent, mais bel et bien la Honda Civic, avec 3,6 millions de hashtags. Un modèle compact tout à fait ordinaire, qui en est déjà à sa dixième génération et qui a quasiment été écoulée à 20 millions d’exemplaires. Manifestement, les goûts et les couleurs ne se discutent pas.

Honda

À la 1ère place: #jeepwrangler

Avec 3,8 millions de hashtags, la Jeep Wrangler est le modèle de voiture préféré sur Instagram. L’indestructible crapahuteur a donné naissance, il y a près de 80 ans, à un tout nouveau segment et est aujourd’hui considéré à la fois comme une icône et comme une légende.

Jeep