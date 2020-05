Espagne

Voici l’un des seuls aéroports rentables de cette crise

Qui a dit que tous les aéroports souffraient de la pandémie? Celui de Teruel, dans l’est du pays, n’a jamais fait autant fonctionner ses turbines.

L'aéroport de Teruel a été conçu dès le départ à des fins industrielles, pour tirer parti de cet immense espace situé à 1’000 mètres d'altitude, et du climat sec et ensoleillé favorable au maintien des avions.

Une centaine d'aéronefs reposent dans cet aéroport, qui est le plus grand site d'Europe consacré à ce type de services.

Les avions de diverses compagnies aériennes sont actuellement entretenus et réparés à l’aéroport de Teruel, dans l’est de l’Espagne.

Depuis mi-mars, la pandémie a cloué au sol la presque totalité des avions dans le monde, donnant des sueurs froides aux exploitants des aéroports. Mais dans une immense plaine de l'est de l'Espagne, il est un aéroport, celui de Teruel, spécialisé dans la maintenance et le recyclage des avions qui se vante d'être rentable sans passagers. Il fait même mieux en affirmant que depuis le début de la crise sanitaire, ses affaires sont florissantes.

Sous un soleil éclatant, une centaine d'aéronefs reposent dans cet aéroport très particulier qui est le plus grand site d'Europe consacré à ce type de services. Parmi eux, neuf Airbus A380, le plus grand avion de passagers, et un Boeing 747.