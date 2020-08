Montreux Voici Miss et Mister Suisse francophone 2020

Une Vaudoise et un Genevois ont été couronnés les 21 et 22 août au casino de Montreux.

Michaël Pelletier et Ekaterina Ostroumova sont Mister et Miss Suisse Francophone 2020.

Trente femmes et vingt-cinq hommes étaient en lice pour décrocher le titre de Miss et Mister Suisse francophone 2020 ce week-end. Vendredi 21 août, c’est Michaël Pelletier, un courtier maritime de 26 ans, de Perly (GE) qui l’a emporté. Le lendemain, c’est Ekaterina Ostroumova, 27 ans, étudiante et chanteuse d’opéra qui a été couronnée.