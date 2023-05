hygiène: Voici où poser votre valise pour éviter les punaises de lit

Vous venez de passer le pas de la porte de votre chambre d’hôtel et votre premier réflexe est de poser votre valise sur le lit? Une très mauvaise idée, à moins que vous appréciez la compagnie des punaises de lit. «Les voyageurs devraient éviter de poser leurs bagages sur des surfaces rembourrées et sur le lit lorsqu’ils arrivent à leur destination», conseille Brittany Campbell, entomologiste et membre de l’association nationale de lutte contre les parasites aux États-Unis. «Les punaises de lit se trouvent généralement sur les matelas, les sommiers, dans les fissures des meubles et à l’intérieur des tissus d’ameublement», explique-t-elle au magazine déco «Apartment Therapy».