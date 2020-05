ROUTINE

Voici pourquoi il vaut mieux se doucher le soir

Des chercheurs de l’Université du Texas viennent de découvrir que prendre une douche le soir améliorait la qualité de notre sommeil.

Les autres ont pour principal souci de vouloir éliminer la saleté accumulée pendant la journée et d’éviter de devoir se lever plus tôt le lendemain matin pour prendre une douche.

Il y a les adeptes de la douche du matin et ceux de la douche du soir. Les uns affirment que passer sous l’eau au réveil leur permet de se mettre en marche le matin et de démarrer la journée du bon pied.

«Quel est le temps nécessaire à l’endormissement?»

Pour leurs études, les chercheurs de la Cockrell School of Engineering, qui fait partie de l’Université du Texas à Austin, ont compilé les données de plus de 5000 autres études. Ils en ont conclu que le réchauffement passif du corps avait un effet positif sur la qualité du sommeil.

90 minutes avant le coucher

Les résultats sont sans appel. Les données provenant des quelque 5000 différentes études laissent supposer que prendre un bain chaud avant le coucher permet de mieux dormir. Le moment idéal est une à deux heures avant le coucher et la température optimale se situe entre 38 et 40,5°C. Dans ces conditions, les personnes testées sont tombées dans les bras de Morphée en moyenne dix minutes plus tôt que la normale et ont déclaré avoir globalement mieux dormi.