Los Angeles : Voici pourquoi Kendall Jenner ne parle pas de son chéri

Le mannequin a évoqué sa relation avec le basketteur Devin Booker et expliqué la raison pour laquelle ils préféraient rester discrets.

Ils sont en couple depuis un peu plus d’une année et pourtant ni Kendall Jenner ni Devin Booker ne se sont affichés ensemble sur les réseaux sociaux ou dans « L’incroyable famille Kardashian ». Et si le mannequin de 25 ans préfère vivre sa relation avec le joueur de basket de 24 ans loin des regards, c’est parce qu’elle a vu ce que la médiatisation des amours de ses soeurs avait eu comme conséquences.

Interrogée par l’animateur Andy Cohen dans la seconde partie de l’émission spéciale consacrée à la fin de l’émission de téléréalité de sa famille, Kendall a confié que la discrétion lui allait bien. «Kylie (ndlr: sa petite sœur) et moi avons eu l’opportunité de regarder nos sœurs aînées être en couple, se marier, se séparer et tout ça de manière assez publique. Je crois que dès mon plus jeune âge, j’ai su que je ne voulais pas la même chose», a-t-elle avoué. Selon elle, ne pas se montrer avec son homme lui rend la vie plus simple et leur couple meilleur. «J’ai simplement le sentiment qu’il s’agit de quelque chose de privé», a-t-elle ajouté.