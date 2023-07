Bed rotting: Voici pourquoi la Gen Z passe des heures au lit

Pilates, méditation, yoga: pour certains d’entre nous, cela demande beaucoup trop d’effort, alors que pour se faire du bien, il suffit de se mettre au lit et de… ne rien faire. La dernière tendance en matière de bien-être, dont il existe des millions de versions différentes sur TikTok, s’appelle le «bed rotting» (littéralement «pourrir au lit»).

Si le terme est peu ragoûtant, cette tendance n’a cependant rien à voir avec un matelas pourri, mais renvoie simplement au fait de flemmarder au lit pour regarder une série ou lire un livre tout en laissant agir un masque facial ou laisser son esprit vagabonder. Le but est de rester à l’horizontale et de mettre de côté toutes obligations sociales ou rendez-vous urgents.

N'avons-nous pas déjà tous fait cela?

Bon pour l’esprit

Sur TikTok, les amateurs de cette tendance prétendent que le bed rotting est un moyen de retrouver à la fois une bonne santé physique et mentale, que l’on se remette d’un rhume, d’une semaine épuisante ou d’une vilaine gueule de bois. Déconnecter et se détendre sans avoir mauvaise conscience: tel est le credo.

Certains se diront sans doute que le bed rotting n’est rien de nouveau. En effet, quiconque peut se le permettre, finit un jour ou l’autre par buller au lit et ce, toutes générations confondues. La seule différence est que la génération Z cite ouvertement comme raison l’envie de repos et la fuite des contraintes de la vie quotidienne et célèbre le plaisir de ne rien faire en public.