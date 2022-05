Les femmes n’aiment pas être prises en photo

Pas satisfaites de leur apparence

La raison? Elles déclarent qu’elles ne sont pas satisfaites de leur image (66%). 54% expliquent ne pas se sentir naturelles sur les clichés et elles sont même 55% à regretter de ne pas posséder plus de photos d’elles-mêmes où elles se trouvent jolies. Ces complexes s’accentuent avec l’âge, les plus jeunes se montrant généralement plus à l’aise face aux objectifs. Autre observation, les femmes préfèrent les photos de groupe (82%) que celles où elles apparaissent seules (18%).