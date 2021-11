Informatique : Voici pourquoi les MacBook Pro n’ont pas Face ID

Apple a expliqué pourquoi l’encoche controversée de ses nouveaux ordinateurs n’intègre pas de système de reconnaissance faciale.

Dévoilés et commercialisés le mois dernier, les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces, plus puissants que leurs prédécesseurs, se distinguent aussi par l’encoche qui a été ajoutée sur la partie supérieure de l’écran. Elle rappelle celle apparue sur les iPhone depuis le modèle X de 2018. Mais ce choix esthétique ne fait pas l’unanimité. D’autant que, contrairement à l’encoche des smartphones de la marque, celle des nouveaux MacBook Pro n’intègre pas Face ID, système de reconnaissance faciale d’Apple. Elle héberge en effet uniquement une caméra améliorée. Les MacBook Pro se contentent ainsi d’un bouton Touch ID, système de reconnaissance d’empreintes digitales.