Suisse : Voici pourquoi une pénurie de logements est presque inévitable

Plusieurs observateurs, dont Credit Suisse, montrent que de nombreux facteurs pèsent sur le marché de l’immobilier. À tel point qu’une amélioration ne serait pas possible avant des années.

Le nombre de grands projets immobiliers diminue ces dernières années en Suisse (image d’illustration). PATRICK MARTIN/24HEURES

La population suisse augmente rapidement mais l’offre de logements ne suit pas. Ces derniers mois, la pénurie immobilière, dans de nombreuses régions , inquiète toujours plus les politiques et les acteurs du secteur. Credit Suisse confirme par exemple la tendance dans une nouvelle étude relayée jeudi par «20 Minuten». Le constat est clair: le manque d’appartements et de biens immobiliers est «quasi inévitable» ces prochains mois, selon la banque.

En plus de la croissance démographique qui devrait voir le pays passer la barre de 9 millions d’habitants cette année, on constate un recul du nombre de constructions. Depuis 2018, les permis de construire et les demandes sont en nette baisse. En Suisse centrale, dans les cantons de montagne et en Suisse romande, les demandes de permis de construire ont même diminué de plus de moitié pendant cette période. Les grands projets comportant au moins 50 appartements sont aussi plus rares.

«Tensions sociales»

On en comptait 180 en 2018 contre 114 en 2022, conséquence de la nouvelle loi sur l’aménagement du territoire accepté en votation en 2013, précise «20 Minuten». L’inflation freine aussi le lancement et l’avancée de nouveaux chantiers, sans compter que les procédures administratives ont tendance à se prolonger: en moyenne, une procédure dure près de 230 jours actuellement, soit 20 jours de plus qu’en 2019 et 40 jours de plus qu’en 2015.

Credit Suisse pointe aussi du doigt des procédures toujours plus strictes, notamment concernant la protection contre le bruit, qui entrave la densification de certaines zones. Les hausses successives du taux directeur par la Banque nationale suisse et la multiplication des oppositions sont autant de facteurs qui aggravent encore la situation. Credit Suisse pense qu’il faudra des années pour inverser la tendance et craint que la situation entraîne des «tensions sociales».

