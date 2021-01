Samedi - Shopping, sueur et festin

Une vue magique et enchanteresse - la région d’Appenzell attire avec des paysages idylliques loin des coins les plus chauds.

14h - Visite chez Roger Dörig

Le «Büdeli» (l’atelier) de Roger Dörig est une sorte de musée. Des centaines d’ustensiles, d’outils et d’objets artisanaux sont accrochés aux murs, aux poutres et au plafond. Si vous souhaitez acheter une authentique ceinture appenzelloise, c’est chez cet artisan qu’il faut aller.

Horaires d’ouverture: jeudi (13h30-18h) et samedi (9h-12h et 13h30-16h).

15h - Check-in au Bären Gonten

Grâce à une extension, l’hôtel compte désormais 25 chambres et suites.

Les chambres allient tradition et modernité façon «Appenzell chic».

Le Bären Gonten est à juste titre l’un des boutiques-hôtels les plus populaires de Suisse. Pourtant, il est toujours considéré comme un secret d’initiés, car il est situé loin des stations de sports d’hiver populaires, au milieu de l’idyllique Appenzell. Ici, vous passez la nuit dans une maison chargée d’histoire. L’auberge Bären était déjà mentionnée en 1751. Grâce à une rénovation et à une extension de grande envergure, le Bären Gonten (25 chambres et suites) se veut contemporain, façon «Appenzell chic».