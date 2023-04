simplicité: Voici un livre pour ceux qui n’aiment pas la pâtisserie

Les desserts, vous aimez les manger, mais pas les préparer? Alison Roman, influenceuse culinaire américaine de 37 ans dont la recette de ragoût a fait le buzz durant le confinement, n’aime pas non plus faire de la pâtisserie. «Mes tartes coulent toujours, mes cheesecakes se fissurent et mes quatre-quarts sont retirés du four avant d’être complètement cuits. Parfois de travers, des fois presque brûlés ou inégalement givrés, mes desserts sont toujours imparfaits», écrit celle qui a sa propre émission culinaire sur CNN dans son nouveau livre, «Sweet Enough» (assez sucré), consacré aux préparations sucrées.

Des desserts faciles

«Je ne suis pas une fan de sucre», admet l’auteure, qui pourtant pense qu’il existe des desserts et des gâteaux pour tous les goûts. Gâteau à la ricotta et aux framboises, pâte à tarte inratable ou idées pour aromatiser des glaces, Alison Roman propose des recettes qui utilisent un nombre limité d’ingrédients, dont parfois certains sont salés, avec des explications simples et précises. «Si c’est difficile à réaliser dans une cuisine de restaurant, imaginez de le faire chez vous…»