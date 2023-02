Voici une solution pour soulager le budget des familles

Faire attention à son budget est une préoccupation de plus en plus actuelle et pour faire des économies, il existe de nombreuses techniques.

Maèle et Renaud, un couple qui rénove une maison dans le Finistère et publie des vidéos du chantier et de leur vie sur les réseaux sociaux, ont trouvé une solution pour impliquer tous les membres de la famille. Pour cela, il suffit de se munir de post-it et d’un crayon.

Éviter les achats compulsifs

«Le coût des matériaux a augmenté de 20%, ce qui n’était pas prévu au budget», explique la mère de famille au «HuffPost». Pour réussir à économiser, elle a imaginé un système très simple. En notant sur un post-it les envies de chacun, on évite de céder aux achats compulsifs. En effet, la famille se réunit à chaque fin de mois pour savoir si ces idées sont toujours nécessaires. «Cette technique nous a évité plein d’achats à la con de 5-6€ à chaque sortie. On réfléchit mieux et on économise. Pas de frustration puisque les choses qu’on veut vraiment on les laisse sur le mur à post-it, donc ça viendra», détaille Maèle sur TikTok. Le but reste de faire plaisir à tout le monde, mais de manière réfléchie.