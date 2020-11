Pendant la Fashion Week qui a commencé en septembre à New York (principalement en ligne) et s ’ est terminée en octobre à Paris, en plus des masques pour le visage et des collections inspirées de la fin du monde, de nombreux mannequins ont défilé avec des sacs plus grands que nature, dont certains étaient si grands qu ’ ils ne pouvaient pas être portés à la main, mais devaient être portés sous le bras ou jetés par-dessus l ’ épaule. Des marques comme Tod ’ s, Ferragamo, Tom Ford, Max Mara et Fendi ont donné leur version du sac maxi.