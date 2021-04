La Commission de l'économie et des redevances du Conseil des États (CER-E) a ouvert la voie ce mardi à une reprise des discussions sur la suppression du droit de timbre. Par 9 voix contre 4, elle a décidé de soutenir la première étape visant à l’abolition de cette taxe prélevée par la Confédération et qui frappe des transactions juridiques déterminées, en particulier l'émission (création) et le commerce de titres.

Le PS fâché, le PLR satisfait

Les partis n’ont pas tardé à réagir. Le PS évoque un «nouveau cadeau fiscal de la droite aux grandes entreprises». En pleine crise pandémique, la classe moyenne va une fois de plus être saignée par la politique fiscale des partis bourgeois, écrit-il dans un communiqué. «Les principaux bénéficiaires de ce cadeau fiscal, d’un montant annuel de 250 millions de francs, sont les banques, les compagnies d’assurance et d’autres grandes entreprises, pourtant sorties indemnes de la crise», reproche-t-il en annonçant que le parti combattra ces pertes fiscales par tous les moyens démocratiques à sa disposition.

A droite en revanche on salue l’avis de la commission. «Le droit de timbre représente un sérieux désavantage concurrentiel pour la place économique suisse, car il est unique au monde et représente une relique du passé. Il freine non seulement le secteur financier, mais aussi l'ensemble de l'économie suisse», souligne le PLR qui rappelle que son abolition est une préoccupation de longue date du parti. «Vu la crise liée au Covid-19, cette demande est d’autant plus actuelle. Il est donc réjouissant qu'après le Conseil national, une étape importante vers l'abolition soit maintenant également pendante au Conseil des États».