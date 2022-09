Suisse : Voilà 20 ans que le taux de logements vacants n’a plus autant baissé

Le 1er juin dernier, la Suisse comptait 1,31% de logements vides. C’est 0,23 point de pourcentage de moins qu’il y a un an. Du jamais vu ces 20 dernières années.

C’est dans le canton de Zoug qu’il est le plus difficile de se loger avec seulement 0,33% de logements vides. Sabina Bobst

Le taux de logements vacants a baissé de 0,23 point de pourcentage, passant de 1,54% à 1,31% en un an, annonce lundi l’Office fédéral de la statistique. Le 1er juin dernier, il y avait ainsi 61’496 logements vacants, soit 9869 unités de moins qu’en 2021, ce qui correspond à une baisse de 13,8%. Du jamais vu depuis longtemps. «Voilà vingt ans qu’il n’avait plus baissé de manière aussi marquée en l’espace d’un an», écrit ainsi l’OFS dans un communiqué.

Les reculs ont été les plus marqués au Tessin (de 2,83 à 2,49%), en Suisse orientale (de 1,74% à 1,42%) et en Suisse centrale (de 1,06% à 0,75%), précise l’OFS. C’est dans le canton de Zoug qu’il est le plus difficile de se loger avec seulement 0,33% de logements vides, juste devant Genève (0,38%) et Obwald (0,48%). Le taux de logements vides a en outre diminué dans 22 cantons.

En chiffres absolus, le nombre de logements vacants a connu les plus fortes baisses dans les cantons d’Argovie (–1313 unités), du Valais (–1040 unités) et de Vaud (–985 unités). C’est Berne qui dénombre le plus grand nombre d’appartements vides (8633 unités).

Le taux le plus haut de logements vide au Jura

À noter quand même que dans quatre cantons le taux de logements vides a augmenté. À l’image du Jura qui a ainsi enregistré la plus forte hausse (+0,40 point de pourcentage à 2,96%) du pays. C’est aussi ce canton qui présente le taux de logements vacants le plus élevé de Suisse. Des taux de vacance supérieurs à 2% ont en outre été constatés dans les cantons de Soleure (2,66%), du Tessin (2,49%) et de Neuchâtel (2,20%), précise l’OFS.

Baisse aussi des nouveaux logements L’OFS observe aussi une nette diminution des logements vacants dans les nouvelles constructions datant de deux ans au maximum. Seuls 4863 nouveaux appartements étaient ainsi proposés, soit 31% de moins qu’une année auparavant. Le nombre de maisons individuelles vacantes sur le marché a également diminué de 661 unités (-10,3%). Quant au nombre de pièces, ce sont les appartements de 3 et 4 pièces qui enregistrent les plus fortes baisses en un an (–13,8% et –16,8%). Mais ils restent quand même les catégories de logements les plus proposées.