Perquisition chez une lanceuse d’alerte : «Voilà ce qui arrive aux gens qui tiennent tête au pouvoir»

Une scientifique américaine accuse le gouverneur de Floride de chercher à l’intimider. Elle avait été licenciée en mai dernier pour, selon elle, avoir refusé d’embellir la situation dans l’Etat américain.

Lundi matin, la police a débarqué chez elle. Dans une vidéo qu’elle a mise en ligne, on voit la scientifique répondre à un agent, armé, qui lui demande de sortir de chez elle. Il intime ensuite l’ordre au mari de M me Jones de descendre avec leurs deux jeunes enfants. «Ne pointez pas cette arme sur mes enfants!», entend-on crier la jeune femme. «Ils ont pointé une arme sur mon visage. Ils ont pointé des armes sur mes enfants», s’insurge-t-elle bien que l'on ne puisse pas le voir sur les images diffusées.

«Envoyé la Gestapo»

À l’occasion de la perquisition de son domicile, les autorités auraient emporté son téléphone et son ordinateur, qu'elle utilise tous les jours pour mettre à jour les nombre de cas quotidien de coronavirus en Floride. À la suite de cet incident, la lanceuse d’alerte a créé une page GoFundMe pour collecter des fonds afin de remplacer son ordinateur et payer les frais juridiques. «On dirait que j'ai besoin d'un nouvel ordinateur et d'un sacré bon avocat». Elle a, pour l’heure, réussi à récolter plus de 200’000 dollars.