Retards et garanties : Voilà ce qui irrite le plus les Suisses

Les organisations de protection des consommateurs ont dressé la liste des pratiques pour lesquelles elles ont reçu le plus de plaintes en 2021.

De janvier à novembre, 14'933 plaintes ont été reçues par la Fédération romande des consommateurs (FRC) et ses consœurs alémanique (SKS) et tessinoise (ACSI), 1127 de moins qu'en 2020. Pour la sixième année consécutive, ces organisations ont établi leur classement national des plaintes.

Retards et garanties

Pratiques déloyales

Opérateurs télécoms

Les problèmes avec les opérateurs téléphoniques arrivent en troisième position, avec 8% du total des plaintes. Parmi les reproches adressés aux associations de défense des consommateurs: des service clients inadéquats avec des employés mal formés ou non autorisés à aider efficacement la clientèle. Le fait que les annulations ne soient acceptées que par «chat» ou par téléphone chez Salt et Sunrise-UPC est également critiqué. La FRC demande une amélioration de la qualité des services et des modalités de résiliation simples et sans complication ni dissuasion.