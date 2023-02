Ineos Grenadier: Voilà ce qui se cache derrière le sosie du Defender

L’histoire se lit comme une mini-série de Netflix. Début 2016, le milliardaire britannique Jim Ratcliffe s’indigne publiquement du fait que Land Rover ait décidé de mettre un terme à la production de son mythique 4x4 et de faire du Defender un SUV. Il décide alors de construire son propre 4x4. Cette idée étant née au Grenadier, un pub londonien. Voilà pourquoi le véhicule se nomme Ineos Grenadier.

Jim Ratcliffe et son équipe se procurent des pièces automobiles de haut niveau. Le moteur à combustion est signé BMW, la boîte automatique vient de chez ZF, la technologie quatre roues motrices est fournie par l’Autrichien Magna et de nombreuses pièces électroniques sont estampillées Bosch. Enfin, la nouvelle société rachète l’usine Smart en Alsace, dont Mercedes n’a plus besoin. Le paquet surprise est ficelé, il ne reste plus qu’à le livrer.

Le mariage de l’ancien et du nouveau

De l’extérieur, il est frappant de voir à quel point le petit nouveau s’inspire du classique Defender originel, dont il est même partiellement le sosie. À l’intérieur, deux mondes s’ouvrent: l’écran central regroupe le compteur de vitesse, le compte-tours et le système de navigation dans le style de l’ère moderne numérique. En contraste, la console centrale comporte des boutons-poussoirs et rotatifs derrière les deux leviers – l’un étant le levier signé BMW qui sert à activer la boîte automatique à huit vitesses et l’autre le levier réducteur de vitesse. Inspiré de l’aéronautique, un autre panneau de commande central situé au niveau du plafond permet notamment de bloquer les différentiels ou d’activer, par exemple, le treuil ou les feux supplémentaires.

L’habitacle dégage néanmoins un certain confort, avec des sièges en cuir Recaro, des poignées chromées ou encore un volant gainé, en accord visuel avec la sobriété du plastique. Un tour de clé qui évoque la nostalgie réveille le six cylindres bavarois au puissant rugissement. Le Grenadier se montre non seulement convaincant par une isolation soignée, mais aussi par la sensation d’espace et la qualité de l’assise.

Le design de l’Ineos Grenadier s’inspire de l’ancien Defender. Tout comme ses attributs tout-terrain. Ineos La console centrale est à dominante analogique, avec des interrupteurs et des boutons rotatifs dont la fonction est explicitée en toutes lettres. Ineos Le levier de droite, signé BMW, sert à sert à activer la boîte automatique à huit vitesses et celui de gauche est le levier réducteur de vitesse. Ineos

Hors des sentiers battus, le Grenadier fait partie de l’espèce quasi disparue des vrais professionnels. À l’instar de la Classe G de Mercedes ou de la Jeep Wrangler, le Britannique germano-autrichien de France est capable de franchir des sentiers sur lesquels seuls des randonneurs aguerris oseraient s’aventurer. Grâce aux blocages de différentiels, aux deux essieux rigides et à la puissance réglable du moteur, le Grenadier se sort de la boue, vient à bout de terrains à fortes inclinaisons et est même capable d’accompagner des chamois vers les sommets.