Daniel Craig explique pourquoi il aime les bars gay

Daniel Craig : Voilà pourquoi il préfère les bars gays

Daniel Craig a fait une révélation plutôt drôle dans un podcast. Les raisons de l’acteur ne sont pas si surprenantes.

Le Britannique aime sortir dans des bars. Surtout si ce sont des établissements gays. C’est ce que Daniel Craig a révélé dans le podcast d’Apple Music «Lunch with Bruce». «Je fréquente des bars gays depuis aussi longtemps que je m’en souvienne», a raconté celui qui campe pour la dernière fois James Bond dans «Mourir peut attendre», actuellement au cinéma. La raison est des plus simples: «C’est parce que je ne me bats pas souvent dans ce type d’endroit». Selon le Britannique de 53 ans, dans les bars hétéros, les hommes ont trop souvent tendance à être agressifs et à rouler des mécaniques.