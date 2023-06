Voilà pourquoi la génération Z passe des heures sous la douche

Il y a la douche express de cinq minutes, celle de dix minutes, la douche à rallonge que l’on prend avant un rendez-vous galant et il y a… l’everything shower (la douche de tout), d’une heure ou plus, qui implique bien plus qu’un simple shampooing et après-shampooing. Ce rituel de soin est devenu viral en très peu de temps sur TikTok, où des influenceurs présentent les différentes étapes et produits utilisés. Plus de 184 millions de vues du hashtag #everythingshower témoignent d’un intérêt massif. Mais que se cache-t-il au juste derrière ce phénomène?

Le déroulement typique

Ne vous inquiétez pas, cette laborieuse routine de douche n’est pas pour tous les jours: une fois par semaine, voire une fois par mois. Chaque version est différente, mais en principe, l’everything shower se déroule en trois actes:

1. Avant la douche

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’everything shower ne commence pas une fois sous la douche, mais en amont. Beaucoup font, au préalable, un gommage du cuir chevelu ou y appliquent une huile qu’ils laissent agir un certain temps. Certains misent sur des masques capillaires à appliquer avant le shampooing. On voit aussi régulièrement des personnes se brosser le corps à sec à l’aide d’une brosse de massage ou appliquer un masque purifiant sur le visage. On attend néanmoins après la douche pour appliquer un masque hydratant.

2. Sous la douche

Une fois sous la douche, on vient tout rincer. Le shampooing et l’après-shampooing font partie des routines classiques. Jusque-là, rien de bien nouveau. Viennent ensuite le gommage corporel et un rasage complet (si tant est que vous vous rasez, bien sûr). Enfin, le gel douche permet d’éliminer tous les résidus de produits sur le corps.



3. Après la douche

Vous pensiez avoir fini? Que nenni! Après la douche, la peau doit être réhydratée. Vous pouvez appliquer un masque hydratant ou un sérum et une crème hydratante sur votre visage. Une huile capillaire ou un après-shampooing sans rinçage fera le plus grand bien à vos cheveux et le corps profitera de l’application d’une lotion ou d’une huile corporelle au parfum agréable.

Les bénéfices

Si l’everything shower est si populaire, c’est parce qu’elle vous oblige à vous accorder un moment pour prendre soin de vous. On laisse le téléphone portable de côté, on écoute sa playlist préférée et on prend soin de son corps, ce qui est aussi bon pour l’esprit, tant que cela fait du bien et qu’on ne perçoit pas cela comme une corvée.

Les inconvénients