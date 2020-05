Actualisé 29.04.2020 à 05:23

#NOUSSOMMESLEFUTUR

Voilà pourquoi la jeunesse est la relève

La crise du Corona et le réchauffement climatique sont parmi les plus grands défis auxquels la société est confrontée cette année. Les jeunes jouent un rôle prépondérant dans ces deux domaines.

Les jeunes et les personnes en bonne santé sont particulièrement appelées à protéger les groupes à risque pendant la crise du Corona. Même ceux qui ne présentent actuellement aucun symptôme peuvent être porteurs du virus et infecter les personnes âgées, les malades chroniques ou d'autres personnes à risque.

L'épidémie COVID-19 a généré une grande vague de solidarité dans tout le pays: dans chaque canton se sont formés de nombreux groupes d'aide dont les membres font les courses ou promènent le chien des personnes à risque. Des projets de crowdfunding ont également été lancés afin de collecter des fonds pour les microentreprises, les indépendants ou les employés rémunérés à l'heure, qui ont subi d'importantes pertes financières ou ont même perdu leur emploi en raison des mesures de restrictions.

Avant les premiers cas de Corona déjà, la cohésion sociale entre juniors et séniors était forte. En 2018, le Crédit Suisse a réalisé un Baromètre de la jeunesse pour savoir ce que les adolescents et les jeunes adultes pensaient de la relation avec les aînés, et a écrit ce qui suit sur la situation en Suisse: «La solidarité intergénérationnelle semble toujours se perpétuer».

La Suisse est fortement touchée par le changement climatique

Le changement climatique et la protection de l'environnement doivent également être abordés de pair. La Suisse est gravement touchée par le changement climatique: depuis le début des mesures en 1864, l'augmentation de la température dans le pays a été de quasiment 2°C, soit le double de la moyenne mondiale (0,9°C). C'est dans les régions montagneuses, en particulier les glaciers, que le changement climatique est le plus flagrant. Depuis le milieu des années 1980, un recul important a été observé dans toute la région alpine.

Le Baromètre de la jeunesse du Crédit Suisse cité ci-dessus a révélé que les adolescents et les jeunes adultes s'engagent de plus en plus pour le bien commun et jouent un rôle de pionnier dans la protection de l'environnement: « Alors que les jeunes avaient tendance à être plus réticents à l'égard de l'engagement bénévole au début des années 2010, la perception de ces activités comme quelque chose qui peut aussi être "in" a de nouveau augmenté ces dernières années». Dans les pays concernés par l'étude: la Suisse, les États-Unis, Singapour et le Brésil, jamais autant de personnes interrogées ont déclaré qu'elles s'engageaient pour l'égalité des sexes ou pour l'environnement.

Des milliers de manifestants pour la protection du climat et de l'environnement

«Il n'en reste pas moins que l'engagement dans des structures institutionnalisées est considéré comme moins attrayant qu'un engagement politique individualisé et sélectif», selon les auteurs de l'étude CS. Fin 2018, le mouvement de grève du climat «FridaysForFuture» est arrivé en Suisse. L'année dernière, des milliers d'écoliers, d'étudiants, d'apprentis et de jeunes professionnels ont manifesté dans les villes suisses en faveur de la protection du climat. Une mesure visant à ralentir le changement climatique et à protéger l'environnement est la stratégie énergétique 2050, qui a pour but de réduire la consommation moyenne d'énergie par personne de 43 % d'ici 2035 en Suisse.

Avec le vote sur la stratégie énergétique 2050, la Suisse s'est engagée sur la voie d'un avenir énergétique dans lequel l'énergie est utilisée plus efficacement et produite de manière plus durable et indépendante de l'étranger. Grâce à des mesures simples telles que des douches moins chaudes et moins longues, de courts trajets à vélo au lieu de la voiture ou l'achat d'aliments saisonniers, les particuliers peuvent réduire leur consommation d'énergie et protéger l'environnement.

Pour relever des défis majeurs tels que la crise du Corona ou la protection de l'environnement, nous devons tous nous mobiliser, quel que soient notre âge, notre sexe ou notre lieu de résidence. Au cours des prochains mois, cette section fournira des conseils sur la manière dont les particuliers et les ménages privés peuvent réduire leur consommation d'énergie et ainsi contribuer à la protection de l'environnement.