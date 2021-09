Mariage pour tous - Voilà pourquoi la victoire a été si nette

Quelques informations sur le sondage

Le sondage en ligne de 20 minutes/Tamedia a été réalisé du 24 au 26 septembre 2021. Au total, 12’743 personnes issues de toute la Suisse y ont participé. Les politologues Lucas Leemann et Fabio Wasserfallen ont pondéré les réponses en fonction de variables démographiques, géographiques et politiques afin de correspondre le plus étroitement possible à la structure de la population suisse. La marge d’erreur est de 1,5%.