Suisse

Voici pourquoi les chauffeurs ne portent pas de masque

Depuis ce lundi, le port du masque est obligatoire dans les transports publics. Or nombre de pendulaires se demandent pourquoi les conducteurs de tram et de train n’en portent pas. Explication.

Sollicités, les Transports publics zurichois (VBZ) confirment que les conducteurs des transports publics de toute la Suisse sont exemptés de cette obligation. Et ce tout simplement parce qu’ils sont séparés des voyageurs, expliquent les VBZ. Dans les bus, la première rangée est condamnée et la porte à côté du chauffeur est fermée. Dans les trains et les trams, les conducteurs sont assis dans leur propre cabine.