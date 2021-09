Certaines célébrités semblent ne jurer que par le cuir et le latex. Nous avons demandé à une experte pourquoi nos feeds Instagram sont envahis de looks fétichistes.

Madonna, Kim & CO. : Voilà pourquoi les stars portent toutes des tenues BDSM

Les MTV Video Music Awards (VMA) et le MET Gala ont vu défiler un cortège de stars vêtues de tenues fétichistes. Pour la cérémonie organisée par MTV, Madonna portait un ensemble en latex signé Atsuko Kudo, une créatrice britannique.

Aux VMA, la chanteuse allemande Kim Petras avait misé sur une cagoule en latex.

Avec son total look cuir Balenciaga et sa tenue portée lors du MET Gala, Kim Kardashian semble aussi être une adepte des tenues BDSM.

Mais ce n’était pas la première fois que Kim Kardashian optait pour un look fétichiste. Quelques semaines plus tôt, elle s’était rendue à une soirée d’écoute du dernier album de Kanye West vêtue d’une combinaison et d’une cagoule Balenciaga.

Autodétermination des femmes

Ces masques sont, généralement, en cuir, en latex ou en caoutchouc et s’inspirent des pratiques BDSM. Pour Sara Schär, chargée de cours et responsable du cours de design mode à la Schweizerische Textilfachschule (STF), le port de tels masques est lié au mouvement d’autodétermination actuel des femmes. «Kim Kardashian se présente souvent comme une version hypersexualisée de la femme. Mais, quand elle couvre chaque centimètre de son corps, visage inclus, on la critique quand même, explique la Zurichoise. Pourtant, elle devrait pouvoir porter ce dont elle a envie.»

Sara Schär pense aussi à Billie Eilish qui est apparue en couverture du Vogue en lingerie et avec un corset plutôt que vêtue d’un pantalon baggy et de vêtements trop grands. «Ce qui se joue ici, c’est le rôle des femmes, explique-t-elle. Aujourd’hui, on laisse entendre qu’elles peuvent être qui elles veulent. Pourtant, elles sont critiquées quelle que soit la direction qu’elles choisissent ou lorsqu’elles sont perçues comme incohérentes, comme Billie Eilish, par exemple.»

Besoin de protection

Selon Sara Schär, le fait que les vêtements ultracouvrants aient du succès en ce moment est aussi dû à la pandémie. «Cela a montré à quel point nous sommes vulnérables. C’est pour ça nous recherchons une certaine protection à travers le vêtement.» Et ce ne sont pas les collections actuelles qui diront le contraire. «Beaucoup de choses sont confortables, douces, chaudes et enveloppantes, note Sara Schär. Cela montre bien à quel point cette période a été difficile pour beaucoup de monde.»