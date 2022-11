Qatar 2022: Voilà qui seront les 10 stars du Mondial

AFP

La Coupe du monde, qui s’ouvre ce dimanche à Doha par le match Qatar – Équateur (17 h heure suisse), réunira forcément une pléiade de stars. Et ce malgré le forfait de dernière minute du dernier Ballon d’or, l’attaquant français Karim Benzema. Voici une liste suggestive de ceux qui feront ce Mondial.

Lionel Messi (Argentine)

AFP

A 35 ans, Lionel Messi dispute au Qatar sa cinquième et dernière Coupe du monde. Une occasion pour le septuple Ballon d’or de remporter l’ultime trophée – le plus prestigieux aussi – qui fait encore défaut dans son incomparable palmarès. Un rendez-vous que l’attaquant du PSG aborde en pleine possession de ses moyens, ce qui n’avait pas toujours été le cas lors des précédentes éditions, notamment en 2014 lorsqu’il avait atteint la finale, perdue en prolongation contre l’Allemagne, avec l' Albiceleste. Un adversaire que Messi voudra peut-être éviter, puisque la Mannschaft est la vraie bête noire de la Pulga et d'une équipe argentine, qui avait déjà été éliminée en 2006 et en 2010 par l’Allemagne au stade des quarts de finale.

Neymar (Brésil)

AFP

La plus grande star brésilienne de cette dernière décennie rêve de redonner à son pays ce sixième titre après lequel il court en vain depuis vingt ans. Une éternité pour cette nation historiquement dominante. Ce sera aussi pour Neymar (30 ans) la dernière possibilité de rejoindre Ronaldo et Ronaldinho dans le cœur des Brésiliens, puisqu’il a laissé entendre qu’il ne sera pas présent en 2026. Un Mondial que Neymar a préparé avec un soin particulier comme le montrent ses prestations, parfois éblouissantes, avec le PSG ces derniers mois. Reste à voir comment la Seleçao et sa star géreront leur encombrant statut de favori.

Kylian Mbappé (France)

AFP

Tous les regards seront braqués sur le jeune (23 ans) phénomène de Bondy. Nombreux sont ceux qui affirment que la durée du parcours de l’équipe de France au Qatar repose en grande partie sur ses épaules. Époustouflant la saison dernière avec le PSG et décisif lors de la victoire française en Ligue des nations, Kylian Mbappé n’est plus aussi dominant depuis qu’il a choisi de prolonger son bail à Paris plutôt que de relever un nouveau défi avec le Real Madrid, l’été dernier. «Débarrassé» des «encombrantes» présences de Messi et Neymar en sélection, il aborde ce Mondial avec une énorme pression, celle de confirmer un titre mondial avec un groupe amputé de quelques-uns de ses principaux tauliers.

Participez à notre concours quotidien A chaque jour son lot de surprises. Au total, plus de 100 cadeaux d’une valeur de plus CHF 20’000 sont à portée de clic. Tentez votre chance pour gagner des PS5, des iPhone 14, des ballons officiels de la Coupe du monde, un home cinéma et pleins d’autres cadeaux. Cliquez ici pour participer.

Cristiano Ronaldo (Portugal)

AFP

Si l’on regarde son rendement sur le terrain depuis deux ans et son retour à Manchester United, Ronaldo (37 ans) ne devrait jouer qu’un rôle secondaire au Qatar. Mais imaginer le sextuple Ballon d’or traverser sa dernière Coupe du monde sans laisser sa trace serait mal connaître son immense orgueil de champion et de compétiteur. Meilleur buteur de l’histoire du football du haut de ses 818 buts, le Portugais sait qu’il peut apporter sa contribution à une épopée qui pourrait emmener très loin son pays. Une Selecçao qui semble même supérieure individuellement à celle qui a décroché le titre européen en 2016.

Kevin de Bruyne (Belgique)

AFP

Le meneur de jeu belge est dans la forme de sa vie à 31 ans. Décisif ces derniers mois avec son club de Manchester City – 3 buts et 10 passes décisives en 14 matches de Premier League, 3 assists en 4 rencontres de Ligue des champions –, celui qui a terminé au troisième rang de la dernière élection du Ballon d’or sera l’homme sur qui le Royaume belge compte pour emmener les Diables rouges au sommet. Il lui faudra pour cela orchestrer la manœuvre en phase de groupes face au Canada, au Maroc et la Croatie. Le milieu de terrain belge est capable de provoquer la décision à tout moment. Saura-t-il passer de la parole aux actes?

Harry Kane (Angleterre)

AFP

Le «serial killer» anglais emmènera-t-il les «Three Lions» vers les sommets? Pour beaucoup d’observateurs, l’Angleterre est un des favoris de la compétition. Et forcément, une bonne performance des Anglais passe par une performance majeure de son attaquant vedette. L’attaquant de 29 ans a des statistiques monstres avec son club de Tottenham Hotspur cette saison: 12 buts et 1 assist en 15 matches de Premier League, 1 but et 2 assists en 6 rencontres de Champions League. Et s’il est au sommet de sa forme, il pourrait encore améliorer ses folles statistiques sous le maillot anglais: 51 buts en 75 sélections, à deux buts du record de Wayne Rooney.

Granit Xhaka (Suisse)

AFP

Le milieu de terrain a pris de l’envergure cette saison à Arsenal, et l’équipe de Suisse ne pourra qu’en profiter. Même s’il a été un peu effacé contre le Ghana, on lui connaît cette capacité d’adaptation et d’orchestration du jeu. Si la Suisse doit aller loin dans le tournoi, elle devra forcément compter sur un grand Yann Sommer dans les buts et sur une défense irréprochable, mais elle devra surtout pouvoir s’appuyer sur de grandes performances de son meneur de jeu. On sait Xhaka capable de stabiliser l’équipe, de distiller des ballons décisifs aussi… et même de marquer des buts cruciaux (rappelons-nous son égalisation contre la Serbie lors du Mondial 2018). Si Xhaka carbure, la Suisse accélérera avec lui.

Robert Lewandowski (Pologne)

AFP

76 buts en 134 sélections, qui dit mieux? Robert Lewandowski est l’homme qui peut emmener la Pologne loin dans le tournoi. Après sa prolifique période au Bayern Munich (344 buts en 375 matches), l’attaquant de 34 ans a parfaitement réussi son passage au FC Barcelone (19 matches et 18 buts en Liga cette saison). Il arrive donc au Qatar en pleine forme et plein d’envies. Histoire, aussi, de faire oublier cette année 2020 au terme de laquelle il aurait dû recevoir le Ballon d’or, consécration personnelle qui lui a été refusée en raison de la pandémie. Lewandowski est donc avide de revanche, et il est prêt à le démontrer sur les pelouses qataries.

Frank Anguissa (Cameroun)

AFP

Le focus sur la star attendue du foot africain pendant ce Mondial aurait dû logiquement se braquer sur le Sénégalais Sadio Mané. Ce dernier étant officiellement forfait pour le tournoi qatari, les objectifs vont dès lors se braquer sur le milieu défensif camerounais Frank Aguissa, véritable tour de contrôle de la sélection des Lions indomptables et de son club de Napoli, au sein duquel il a dégagé une présence incroyable depuis le début de la saison. Son entrée en jeu est prévue jeudi, face à… la Suisse! Les hommes de Murat Yakin auront tout intérêt à se méfier de lui au moment de commencer la partie. Et qui sait? De l’issue du duel Xhaka-Aguissa à mi-terrain dépendra peut-être l’issue du match.

Hugo Lloris (France)

AFP