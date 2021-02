Hockey sur glace : Voilà William, le plus beau but de Guillaume Asselin

Guillaume Asselin a dû encore attendre trois semaines après son but marqué avec GE Servette, avant de vivre cet autre grand moment. DR

Il n’ en finit pas de vivre de belles histoires , Guillaume Asselin . Après avoir disputé, vendredi 13 janvier aux Vernets, son premier match en National League avec Genève-Servette et un premier but victorieux en prolongation face aux Zurich Lions, le Québécois du HC Sierre a inscrit, trois semaines plus tard, le plus beau goal de sa carrière. C’est à l’hôpital de Sion que l’heureux événement s’est produit. Catherine, son épouse, a accouché de leur premier enfant.

Le 15 janvier, Guillaume Asselin avait marqué le but victorieux pour GE Servette contre Zurich. ERIC LAFARGUE

« C’est un feeling assez incroyable à vivre! » s’exclame le mari comblé. Au bout du fil, il y a encore plein de trémolos dans la voix. William est arrivé « comme un petit prince » dans leur palais, ce mercredi à 9 h 28. Il mesure 53 cm et pèse 4,51 kg: de belles mensurations d’athlète, celles, qui sait, d’un futur hockeyeur...

Dans un premier temps, le chirurgien avait décidé de provoquer plus tôt l’arrivée du bébé qu’il jugeait trop gros, mais le processus avait été repoussé en raison de la chance qu’avait eu l’ex-coéquipier de Charles Hudon à Chicoutimi de jouer à l’étage supérieur. Finalement, il a été décidé que le divin enfant attende le terme de la grossesse et même un peu plus.

‹‹Il y a parfois des choses plus importantes dans la vie que le hockey!›› Guillaume Asselin, attaquant du HC Sierre

« Comme cela ne fonctionnait pas normalement, qu’il ne voulait pas sortir même en essayant encore trois fois de provoquer la naissance, les médecins ont opté pour une césarienne » , explique le compteur de Graben, qui a joué cinq à six parties de championnat avec Sierre avec la tête un peu ailleurs. « Il est vrai que ce n’était pas trop évident d’ être au top sur la glace, que je n’ai pas pu me rendre à Kloten, mais il y a parfois des choses plus importantes dans la vie que le hockey! »