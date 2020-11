Suisse : Voile intégral, identité électronique et Indonésie au menu de mars

L’initiative lancée par le comité d’Egerkingen pourrait provoquer de forts débats car elle veut interdire la dissimulation du visage dans l’espace public.

Les Suisses voteront le 7 mars sur trois objets: l’initiative pour l’interdiction de se dissimuler le visage, la loi sur l’identification électronique et l’accord de libre-échange de l’AELE avec l’Indonésie. Le Conseil fédéral a fixé mercredi le menu du premier scrutin fédéral de 2021.

Le Parlement s’est accordé sur un contre-projet indirect. Il consiste en une loi fédérale sur la dissimulation du visage et contient des mesures en faveur de l’égalité entre femmes et hommes.

Fournisseurs privés

Le référendum a été lancé par une alliance composée de la Société Numérique, de l’organisation Campax, de la plateforme «We collect» et des associations droitsfondamentaux.ch et Public Beta. Il est déjà soutenu par le PS, les Verts et le Parti pirate.