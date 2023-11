Transat Jacques Vabre: La Genevoise Justine Mettraux domine toujours

Armel Le Cléac'h (à dr.) et Sébastien Josse fêtent leur victoire à Fort-de-France. AFP

«Il fait bon, il fait beau, il commence à faire chaud, on a pris notre petit déj en terrasse», s’est amusé le skipper Manuel Cousin (Coup de pouce – Giffard manutention), depuis le large des Canaries, à la vacation du matin. A 13h00 heures locales (18h00 en Suisse), la flotte des monocoques était toujours divisée en deux lundi, avec un groupe mené par Charal et For People faisant cap sur le sud et un autre situé au large des Açores se dirigeant vers l’ouest.

Cette deuxième route est théoriquement la plus courte vers la Martinique, mais les équipages qui ont choisi cette option s’apprêtent mercredi à traverser une zone sans vent que le groupe sud ne rencontrera pas. «La mer n’est pas trop mauvaise. On espère que cela restera le cas. On a entre 18 et 20 noeuds (37km/h) de vent. Nous progressons enfin vers l’ouest et vers la ligne d’arrivée à priori», a raconté optimiste le Britannique Sam Goodchild (For The Planet).

Selon les dernières estimations des organisateurs de course, les premiers Imoca sont attendus samedi en Martinique. Au classement actuel de cette catégorie, la Genevoise Justine Mettraux et son accolyte Julien Villion, sur Teamwork.net, pointaient encore en tête et à un peu plus de 2000 milles de l'arrivée. leurs premiers poursuivants, sur Réalités (Fabrice Cahierc/Aymeric Chappelier) étaient à 143 milles derrière.

De l’autre côté de l’Atlantique, le Maxi Banque Populaire d’Armel Le Cléac’h et Sébastien Josse a célébré sa victoire dimanche soir à Fort-de-France après 14 jours de navigation.

Dans la nuit, François Gabart et Tom Laperche (SVR Lazartigue) sont arrivés cinq heures plus tard pour terminer 2e, comme en lors de la Transat Jacques-Vabre 2021.

Les trois autres Ultim engagés dans la course étaient encore à la mi-journée à environ 700 milles nautiques de l’arrivée, en sortie de Pot-au-Noir. Le Maxi Edmond de Rothschild, Sodebo et Actual devraient arriver mardi soir sur la ligne d’arrivée.