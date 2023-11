Voile: Justine Mettraux tient bon sur la Transat Jacques Vabre

La navigatrice genevoise et son coéquipier Julien Villion mènent toujours dans la célèbre course. Ils ont fait un choix osé.

La tactique du bateau Teamwork de la Genevoise est payante. IMAGO/PanoramiC

Il y a une locomotive seule en tête, mais pas de wagons derrière elle. Engagée sur la Transat Jacques Vabre, Justine Mettraux fait parler d’elle dans la catégorie reine des Imoca, les monocoques de 60 pieds qu’on retrouve notamment sur le Vendée Globe. Partie du Havre (F) il y a une semaine en compagnie du Français Julien Villion, la Genevoise de 37 ans est toujours aux avant-postes et ne cesse d’impressionner depuis le début de la course. «Nous avons choisi une route au nord qui correspondait à des routages favorables par rapport à une trajectoire plus classique, par le sud avec un régime d’alizés», expliquait-elle lundi matin.

Trajectoire plus directe

La séparation avec les wagons a eu lieu après le passage du cap Finisterre (Esp), au bout de trois jours de course. Depuis, l’équipage Teamwork de Justine Mettraux et de Julien Villion fait la course en tête, en se rapprochant de Fort-de-France, sur une trajectoire bien plus directe que celles des favoris, qui sont en pleine descente vers le Cap Vert. «Ils ont encore un océan à traverser et nous une grosse dépression tropicale à affronter d’ici à quarante-huit heures, dit la Genevoise. Jeudi, nos routes devraient se croiser et nous saurons alors qui a fait le bon choix».

Arrivée prévue ce week-end

Selon les derniers calculs des ordinateurs de bord, le choix du nord est encore payant. Reste à voir si les «Juju», comme on les surnomme dans le milieu de la course au large, arriveront à garder suffisamment de vitesse quand la mer gonflera ses muscles, comme l’indiquent les prévisions météo. «On verra bien, s’amuse la navigatrice genevoise. Quoi qu’il advienne, nous sommes très satisfaits de notre course jusque-là». Les premières arrivées des Imoca sont prévues ce week-end en Martinique. Et une seule question agite déjà les pontons: qui de la locomotive ou des wagons arrivera en premier?