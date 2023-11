Voile: La Genevoise Justine Mettraux remonte au 2e rang

Justine Mettraux et Julien Villion sont partis mardi du Havre, pour tenter de rejoindre Fort-de-France en Martinique.

Justine Mettraux poursuit sa remontée. Cinquièmes de la Transat Jacques Vabre en catégorie Imoca, mercredi, après 24 heures complètes de navigation, la Genevoise et son coskipper français Julien Villion étaient troisièmes, jeudi, en début d'après-midi. Leur «Teamwork» a encore grapillé une place dans la nuit de jeudi à vendredi.

Au pointage de 10h, vendredi matin, le duo franco-suisse pointait au 2e rang, à 23,8 miles du «Charal» de Jérémie Beyou et Franck Cammas, toujours en tête de la flotte. La 3e place est occupée par «Paprec Arkéa», dirigé par Yoann Richomme et Yann Eliès. Les Français comptaient 8,2 miles de retard sur le navire de la skipper genevoise.

Le Genevois Alan Roura et le Zurichois Simon Koster occupaient la 18e place avec leur «Hublot», avec un retard d'un peu plus de 130 milles. Enfin, le Zurichois Oliver Heer et le Vaudois Nils Palmieri, à bord du «Oliver Heer Ocean Racing» pointaient au 33e rang (près de 410 milles de retard).