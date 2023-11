Transat Jacques Vabre: La Genevoise Justine Mettraux domine toujours

Justine Mettraux et Julien Villion sont toujours leaders avec leur Imoca Teamwork. AFP

Justine Mettraux et Julien Villion sentent le souffle de leurs concurrents se rapprocher. Leur navire Teamwork.net, qui fait cap à l’ouest, a perdu du terrain sur le groupe de voiliers partis au sud des Canaries. «Le leader du nord n’a plus qu’une petite quarantaine de milles d’avance et s’apprête à connaître douze heures difficiles», a noté la direction de course dans son point quotidien.

La Suissesse et son coéquipier n’ont plus que 29 milles de bonus par rapport à For People de Thomas Ruyant et Morgan Lagravière. Paprec Arkéa, avec Yoann Richomme et Yann Eliès, poitent, quant à eux, à 72 milles. Les «JuJu» avaient pourtant encore près de 100 milles d’avance au point de mardi matin.

Derrière Teamwork, les poursuivants avaient changé la nuit précédente. Longtemps dans le sillage de la Genevoise, et seuls autre skippers à avoir pris l'option nord, Sébastien Simon et Iker Martinez, sur Groupe Dubreuil, ont rétrogradé. Ils ont été victimes d'une avarie de grand-voile.

Les dernier maxitrimarans Ultim engagés sur la Transat Jacques Vabre sont attendus dans la nuit de mardi à mercredi en Martinique, deux jours après le triomphe d’Armel Le Cléac’h et Sébastien Josse. Sauf avarie de dernière minute, le Maxi Edmond de Rothschild, Sodebo et Actual devraient tous être amarrés à Fort-de-France mercredi, en arrivant respectivement en 3e, 4e et 5e position de cette 16e édition de la Route du Café.

Freiné depuis vendredi par une avarie à son système de barre, le voilier barré par Charles Caudrelier et Erwan Israel, vainqueur en 2021, était espéré vers 16 heures locales (21 heures en Suisse, GMT+1) sur la ligne d’arrivée. Quelques heures plus tard, Thomas Coville et son Ultim Sodebo, puis Anthony Marchand et Actual achèveront le voyage des maxitrimarans vers la Martinique, qui n’ont connu aucune casse majeure en Atlantique, une première dans l’histoire de la classe.

À partir de jeudi, les géants des mers reprendront le large l’un après l’autre pour rentrer en France et se préparer à l’Arkea Ultim Challenge, course autour du monde en solitaire, au départ de Brest le 7 janvier.