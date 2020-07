Indonésie

Voile obligatoire pour se protéger contre le virus

Un responsable régional indonésien impose aux femmes fonctionnaires de porter un voile sur le visage pour se protéger du coronavirus. Les défenseurs des droits humains dénoncent la mesure.

Des défenseurs des droits des femmes ont souligné qu'un voile cachant le nez et le bas du visage, appelé aussi niqab, n'offrait pas de protection suffisante et apparaissait comme une nouvelle tentative d'imposer un code vestimentaire conservateur aux femmes dans le pays qui compte la plus grande population musulmane au monde.